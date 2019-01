Grenshotel De Jonckheer bereikt hoogste in Ossendrecht

Plastic inzamelen gaat in de ban als het aan Lijst Linssen ligt

15:31 BERGEN OP ZOOM - Rondslingerende afvalzakken met plastic afval. Het is Lijst Linssen een doorn in het oog. De partij pleit voor de invoering van nascheiding. Inwoners hoeven plastic en drankenkartons dan niet meer apart in te zamelen of weg te brengen. Speciale sorteermachines halen de plastics uit het restafval.