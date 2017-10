Grensarbeiders laaiend op Belgische fiscus: 'Het is een zootje'

Roep om snelbussen naar België: 'Waarom steeds overstappen?'

15:01 BREDA - "We rijden met onze fiets zo over de brug naar België? Waarom kan dat dan niet ook met de bus?", zegt Aldo Markus van reizigersorganisatie Rover. Samen met de Belgische evenkie TreinTramBus overhandigde Rover in Breda zaterdag een manifest aan politici uit Vlaanderen, Limburg, Brabant en Zeeland. Doel: snelle busverbindingen realiseren in de grensstreek. Zoals Breda-Zundert-Wuustwezel of Bergen op Zoom-Putte-Kapellen.