Grens is bereikt: autoverkeer Pomonalaan zit aan de max

Per etmaal rijden er zo'n 3.000 voertuigen door deze straat. Aangezien de Pomonalaan een dertig kilometerzone is, is dat volgens de gemeente een stevig aantal. ,,We leggen de grens bij dit soort wegen namelijk ook bij 3.000 voertuigen per etmaal, dus de maximum capaciteit voor de Pomonalaan is bereikt. Uit de metingen blijkt verder dat 1,5 procent van het aantal voertuigen uit vrachtwagens bestaat. Ook dat is fors", aldus Gerben Geijsel, verkeerskundige van de gemeente, deze week tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Geluidsoverlast

Verhuiswagen

Volgens ambtenaar Geijsel is het instellen van een verbod voor vrachtverkeer een zwaar middel. ,,Zo maak je het bijvoorbeeld juridisch onmogelijk dat er een verhuiswagen de straat in kan rijden. En als je een uitzondering maakt voor bestemmingsverkeer, stelt dat hele verbod in de praktijk veel minder voor. Dat werkt niet."Geijsel heeft inmiddels met de bewoners afgesproken dat ze in de gaten houden of het vaak dezelfde vrachtwagens zijn die door de straten rijden. ,,Deze bedrijven gaan we benaderen met de vraag of ze een andere route willen nemen." De raad vergadert op 7 november verder over dit onderwerp.