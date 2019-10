Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom wil uitbreiden: ‘Aantal klanten in halfjaar verdubbeld’

Steenberg­se moeder en dochter blijven in cel voor vermiste Belgische loodgieter

8 oktober STEENBERGEN/BREDA - De moeder (39) en dochter (18) uit Steenbergen die zijn aangehouden in verband met de verdwijning van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (52), blijven langer in de cel. Dinsdag heeft de rechter-commissaris in Breda de zaak getoetst en hun inverzekeringstelling verlengd tot vrijdag.