Gratis voedselpakketten voor Oekraïense vluchtelingen: ‘We zijn er voor iedereen’

WEST-BRABANT - Oekraïense vluchtelingen die mogelijk neerstrijken in West-Brabant hebben één zorg minder: de voedselpakketten zijn geregeld. Voedselbank Goed Ontmoet laat weten een actie in touw te hebben gezet.

De zes uitgiftepunten in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Tholen staan in de startblokken, laat bestuurslid Chris Dekkers van voedselbank Goed Ontmoet weten. Wanneer Oekraïense vluchtelingen in een van de zes West-Brabantse gemeenten neerstrijken, staan de voedselpakketten klaar.

Quote We zijn er voor iedereen Chris Dekkers, Bestuurslid Voedselbank Goed Ontmoet

Nu de vluchtelingenstroom echt op gang komt, twijfelde zijn organisatie geen moment. ,,Wij zijn er voor iedereen”, zegt Dekkers. ,,Zeker ook voor de mensen uit Oekraïne.” Hij liet meteen uitzoeken of de voedselbank voldoende capaciteit heeft om de belofte van extra pakketten waar te maken. Dat bleek al snel geen enkel probleem.

‘Voldoende capaciteit’

Hoeveel vluchtelingen deze kant opkomen is moeilijk inschatten. ,,In principe hebben we voldoende capaciteit”, vervolgt Dekkers. ,,Tenzij er plots 20.000 mensen voor onze deur staan. Dan wordt het een ander verhaal. Maar dat verwachten we niet.” Vluchtelingen die aankloppen bij een van de voedselbanken in onze regio, kunnen wekelijks drie maanden lang een pakket afhalen.

Quote Normaal hanteren we een inkomens­toets, dat doen we nu uiteraard niet Chris Dekkers, Voedselbank Goed Ontmoet

,,Normaal hanteren we een inkomenstoets”, zegt Dekkers. ,,Dat doen we in dit geval uiteraard niet. We helpen iedereen die bij ons aanklopt.” Wel moeten de vluchtelingen eerst zijn aangemeld bij de desbetreffende gemeente waar ze verblijven. Vooralsnog staan bij de voedselbank geen verdere acties gepland. ,,Maar ik sluit niet uit dat de kringloopwinkel en onze kledingbank zullen volgen”, zegt Dekkers.