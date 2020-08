Gratis reggae in Bergen op Zoom

Soepelere coronare­gels voor zwemmen: Jeugd kan binnenkort weer discozwem­men in de Schelp

22 augustus BERGEN OP ZOOM - Vaker banen zwemmen, op vrijdagavond discozwemmen en de kwetsbare groepen weer toelaten in de Schelp voor onder meer revalidatiezwemmen en zwangerschapzwemmen. Vanaf half september is dat volgens zwembadmanager Walter van Krieken weer mogelijk. ,,De coronaregels zijn versoepeld. We hebben alles onder controle. Dat is ook wel eens lekker.”