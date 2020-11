‘Gratis knippen voor de minima’ krijgt tweede editie dankzij Bergse kappersacademie

interview Het lijkenhuis­je in Halsteren verkopen? ‘Een krankjorum idee!’

24 november HALSTEREN - Het lijkenhuisje in Halsteren gaat in de verkoop. De gemeentelijke taxateur is al langs geweest. Vrijwillig toezichthouder Gerard Brusselaars snapt het niet. ,,Een deel van een oude begraafplaats verkopen gaat zomaar niet."