Gratis camperplaatsen op Boulevard: ‘Gemeente beconcurreert eigen ondernemers’

Een ouderwets mooie serenade voor Kees Lint die 75 jaar lid is van Harmonie Concordia

BERGEN OP ZOOM - Verrast en ontroerd staan Kees Lint en zijn vrouw Kitty voor de deur van hun huis op het Wagenpleintje in Bergen op Zoom. Verkeer wordt omgeleid want hier is iets bijzonders aan de hand. Harmonie Concordia is uitgerukt om een serenade aan Lint (85) te brengen. De reden is niet niks: hij is al 75 jaar lid van de Bergse harmonie.

22 november