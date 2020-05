Grasveld als redmiddel voor Bergse sportscholen: ‘We geven nu 27 lessen per week buiten’

,,We zijn daar vorige week mee begonnen'', vertelt Michiel Zandbergen. ,,We zijn superblij dat we mensen weer in het echt kunnen zien en andersom was dat ook zo. We hebben er positieve reacties op gekregen." De eerste workouts die gepland stonden, zijn inmiddels allemaal volgeboekt.

Geen nieuwe aanwas, geen workshops..

De afgelopen weken hebben wel gezorgd voor omzetverlies. Enerzijds omdat sommige leden hun abonnement opzeggen. ,,We hebben een loyale achterban en zijn op zich nog best tevreden met hoeveel mensen gewoon doorbetalen'', zegt Zandbergen. De sportschool heeft de afgelopen weken dan ook niet stilgezeten en onder andere dagelijks workouts via YouTube gedeeld. ,,Maar er zijn mensen die hun abonnement stoppen. Ondernemers bijvoorbeeld die nu zelf ook geen inkomen hebben."

Quote Er komt niks bij. Ook de verkoop van supplemen­ten en onze baromzet lopen we mis Michiel Zandbergen, CrossFit Bergen op Zoom De grootste kostenpost zit in wat er niet is, zegt Zandbergen. ,,Geen nieuwe aanwas, geen mensen die proeflessen nemen en doorstromen, geen workshops met scholen. Er komt niks bij. Ook de verkoop van supplementen en onze baromzet lopen we mis." In januari had CrossFit een eindejaarsactie voor drie maanden. ,,Dat eindigde dus precies toen de lockdown begon. Die mensen denken natuurlijk: ik wacht wel even met het afnemen van een abonnement tot de sportschool weer open mag."

Bijna dertig buitenlessen per week

Ook in Steenbergen zijn de lessen naar buiten verplaatst. ,,We geven elke ochtend en avond les'', zegt Wies Noordijk van Dinami Steenbergen. ,,In totaal hebben we 27 buitenlessen gepland per week. We hebben het geluk dat we een heel groot grasveld achter ons pand hebben dat we hiervoor kunnen gebruiken."

Voor de jeugdlessen zijn vakken aangegeven, om afstand te houden. Voor de volwassenen is dat niet nodig, die houden zich daar perfect aan, ziet Noordijk. Per les is er plek voor maximaal 20 deelnemers.

Ook zij heeft te kampen met veel opzeggingen. ,,Hoe langer de openingsdatum wordt uitgesteld, hoe meer dat er zijn. We hebben onze leden wel diverse compensaties aangeboden. Dat varieert van korting op het abonnementsgeld tot het aanbieden van personal training. Daar maken gelukkig veel mensen gebruik van."