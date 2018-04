Grand café 1633 opent in oude raadhuis Halsteren

HALSTEREN - Een beetje lef moet je wel hebben,wil je in het oude raadhuis in Halsteren een horecazaak beginnen. De broers Adler trokken er na acht jaar de stekker uit. Bergenaar Marco Mol (46) durft het aan om het voormalige bestuursbolwerk nieuw leven in te blazen. Met goed eten voor een schappelijke prijs.

Marco is geen onbekende in horecaland. Hij werkte jarenlang in restaurant de Bourgondiër in Bergen op Zoom en is nu nog gastheer in Hof van Holland in Tholen. Altijd heeft hij gedroomd van een eigen zaak. Nu is het bijna zover. Eind mei opent hij 1633 in het oude raadhuis in Halsteren.

Een gewaagde stap. De broers Dave en Wesley Adler sloten er afgelopen zomer na acht jaar de deuren. Met als belangrijkste reden het toegenomen aantal horecazaken in Bergen op Zoom. Toch is Mol niet bang voor de concurrentie. Hij gaat van het oude raadhuis een grandcafé maken. Een plek waar je makkelijk binnenloopt voor een hapje of een drankje. Geen chique bedoening. Wel goed eten.

Huiskamer van Halsteren

Zes dagen in de week gaat hij open. Van elf tot elf. Alleen dinsdag is de zaak dicht. Loopt het goed, dan wil hij naar zeven dagen in de week. Het moet de huiskamer van Halsteren worden. Een gemeenschapshuis, waar mensen elkaar ontmoeten. Maar ook een plek voor feesten en partijen. Zoals tijdens carnaval, sinterklaas en tijdens trouwerijen. "De eerste bruiloft staat al gepland."

Quote Veel mensen associëren die naam met exclusief. Dat willen we nou juist niet uitstralen. Marco Mol, over de naam van zijn restaurant

Met 1633 keert de naam 'oude raadhuis' niet terug. Een bewuste keuze, zegt Mol. ,,Veel mensen associëren die naam met exclusief. Dat willen we nou juist niet uitstralen." In het pand moet de komende weken veel gebeuren. De schetsen voor het interieur liggen klaar. Dat krijgt een industriële uitstraling met klassieke elementen. Zoals een zitbank. In totaal biedt Mol straks plaats aan 55 gasten.

Streekproducten

Verwacht op de menukaart geen spannende gerechten. Wel een biefstukje en een visje. Afgewisseld met groenten van het seizoen. Zoals asperges. ,,Het plan is dat we zoveel mogelijk met streekproducten gaan werken. Vis en aardappels haal ik uit Tholen. En de aardbeien en asperges komen van de Brabantse Wal. Van dichtbij kun je heel veel lekkers halen. Zoals honing, hier om de hoek."

Quote Ze moeten mij niet een hele avond in de keuken opsluiten. Kan ik niet tegen. Marco Mol

Hoewel hij het prima kan, kruipt Marco niet achter het fornuis. ,,Ze moeten mij niet een hele avond in de keuken opsluiten. Kan ik niet tegen. Laat mij maar gastheer spelen. Dat heb ik de laatste jaren ook gedaan. Dan ben ik helemaal in mijn element." Een chef-kok en souschef zijn inmiddels in beeld. Naar bediening is Mol nog wel op zoek. Daar wil hij een uitzendbureau voor inschakelen.

