Graag meer laadpalen voor elektrische fietsen in Woensdrecht, vindt raadslid

Dat is volgens Van Agtmaal makkelijker gezegd dan gedaan. ,,Elektrische fietsen beschikken over verschillende aansluitingen die niet op elke laadpaal passen, waardoor het nog een uitzoekerij wordt welk type laadpalen er geplaatst moeten worden.’’



Van Agtmaal houdt het voorstel van Van der Ha warm en is bereid om met de Woensdrechtse ondernemersverenigingen in gesprek te gaan om samen met de gemeente een netwerk uit te rollen voor de laadpunten. “De horeca heeft er baat bij dat ze over laadpalen voor de e-bikes beschikken, dus ligt het ook voor de hand dat ze gaan investeren in laadpunten.’’