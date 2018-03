GPWP overheerst Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De verkiezingen 2018 hebben GBWP nog groter gemaakt dan de partij al was. Verliezers zijn vooral BSD en PvdA. Beide partijen leveren fors in.

GBWP scoort negen zetels. Dat is eentje meer dan in 2014. De BSD zag de winst van 2014 verdampen, de partij van Louis van der Kallen valt terug van vier naar twee zetels. ,,De kiezer heeft altijd gelijk", weet een zwaar teleurgestelde Van der Kallen. ,,Ik vind dit voor mijn club buitengewoon jammer. We hebben hard gewerkt aan vernieuwing, door bijvoorbeeld Manuela van Gent erbij te halen. Die ik zie als mijn opvolger. Zijn zeer actief geweest met wekelijkse nieuwsbrieven en op social media. Ook in de hoop om van de BSD een blijvende factor in de raad te maken. Maar blijkbaar zit de Bergenaar daar niet op te wachten."

Geen loon naar werken

Ook de PvdA zakt weg, van drie naar twee zetels. PvdA-lijsttrekker Joey van Aken is teleurgesteld, laat hij in eerste reactie weten. ,,We hebben een fantastische campagne gevoerd en krijgen geen loon naar werken. Maar we geven niet op en keren sterker terug.''

Kleine winnaars zijn er ook. De SP keert terug in de gemeenteraad met een zetel. Carlo van den Aarsen van de SP is dolgelukkig. ,,We komen van niks en hebben de afgelopen vier jaar keihard gewerkt om een afdeling op te zetten. We kunnen de straat nu vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ze kunnen hun borst natmaken."

Steunpunt

Nieuwkomer Steunpunt Bergen op Zoom van John Voets sleept ook een zetel in de wacht. ,,We hebben een zetel, daar ben ik hartstikke gelukkig mee. Al hadden we die wel verwacht en misschien wel op een tweede gehoopt", aldus Voets. Hij benadrukt dat de partij met iedereen wil praten over coalitievorming en geen partij uitsluit.

Maar met name de winst van GBWP valt op. En zorgt voor gejuich in die partij. ,,Dit is een fantastische uitslag'', zegt lijsttrekker Arjan van der Weegen. ,,Een compliment voor ons team. Ik ben heel erg blij. Het is zo gaaf om dit mee te maken.''

Quote Het is zo gaaf om dit mee te maken Arjan van der Weegen, GBWP

GBWP werd bij de verkiezingen van vier jaar terug in een klap de grootste. En wees Lijst Linssen naar de tweede plek. Ton Linssen wist met zijn club toen nog vijf zetels te scoren, dit jaar zijn dat er nog vier. Linssen was opvallend afwezig tijdens de voorbije campagne.

D66

De VVD, vanouds een vaste waarde in Bergse politiek, pakt weer gewoon vijf zetels, het CDA groeit van drie naar vier zetels en D66 moet er juist eentje inleveren. Deze partij zakt van vier naar drie zetels. Lijsttrekker Carinne Elion is niet blij met de teruggang. ,,Ik feliciteer de winnaars. En ben dankbaar voor de mensen die op ons hebben gestemd."

VVD'er Barry Jacobs spreekt van een 'hele mooie uitslag'. ,,Al hadden we op zes gehoopt. Maar we worden nu wel de tweede partij en gaan Lijst Linssen voorbij." De liberaal zegt graag te willen meedoen met de collegevorming, maar benadrukt dat bedrijvigheid daarbij wel een belangrijk punt is. ,,Ja, dan gaat het over de Auvergnepolder in Halsteren." CDA-lijsttrekker Annette Stinenbosch roemt haar campagneteam en ziet de winst van de christen-democraten als beloning voor de wijze waarop de partij de afgelopen jaren heeft geacteerd in de gemeenteraad. ,,We zijn een constante partij, zijn stabiel. Ik denk dat dat zijn uitstraling heeft gehad richting de kiezer."

Tien partijen