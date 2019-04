GPS-systemen gestolen van tractoren in Kruisland

Eerder adviseerde boerenorganisatie ZLTO spullen zoveel mogelijk uit het zicht of binnen te zetten, hoe lastig dat soms ook is. Het is niet bekend of de GPS-systemen die in Kruisland gestolen zijn van hetzelfde merk zijn als de gestolen systemen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook is niet duidelijk of het dezelfde dieven zijn die toe hebben geslagen.