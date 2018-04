GP Adrie van der Poel laat mensen met beperking 'uniek sporten' in Ossendrecht

De stichting maakt al negentien jaar furore met de organisatie van de wereldbeker veldrijden en twee WK's in Hoogerheide, maar wil zich ook van haar sociale kant laten zien. Samen met de provincie en de gemeente Woensdrecht is gekozen voor een wielermiddag op het trainings- en opleidingscentrum bij het Wielercollege in Ossendrecht.

Quote Het doel is dat mensen met een beperking wekelijks gaan sporten of meer bewegen Jan Prop, Stichting Grote Prijs Adrie van der Poel ,,Het wordt een unieke wielermiddag, speciaal bedoeld voor sociaal zwakkeren binnen de samenleving en dan met name mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap", aldus voorzitter Jan Prop. Daartoe is contact gelegd met instanties als het WVS, Titurel, Almata, het SDW en de Stichting Samenwerken.

Het doel is om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. ,,We willen als stichting graag een voorbeeld stellen en de instanties overtuigen dat méér bewegen voor hun cliënten en ook hun begeleiders erg belangrijk is. Het ultieme doel moet zijn dat zij wekelijks gaan sporten of meer bewegen."

Clinics

Volledig scherm Onder de voorzieningen bij Wielercollege in Ossendrecht bevinden zich onder meer spinningfietsen. Het project Uniek Sporten op 1 juni duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen een clinic volgen op een racefiets of met een mountainbike, maar ook aan spinning doen, rijden op een rollenbank of met een tandem of racerunner. Ook zijn er demonstraties met onder meer een handbike.

Geboren Hoogerheidenaar Adrie van der Poel, oud-wereldkampioen veldrijden, is in elk geval van de partij. Afhankelijk van hun wedstrijdprogramma haken mogelijk nog meer bekende namen aan om mee te fietsen of aan te schuiven voor een fotosessie.

Aanmelden

Wie zich voor maandag 16 april via www.gpadrievanderpoel.nl aanmeldt voor Uniek Sporten, is ook verzekerd van een echt wielershirt. De middag wordt afgesloten met een heuse wielermaaltijd.

,,Als iemand zelf geen fiets heeft, maar toch mee wil doen, dan is dat geen enkel probleem", laat Prop weten. Wie dit bij het aanmelden doorgeeft, kan op 1 juni gebruik maken van fietsen die de organisatie beschikbaar stelt.