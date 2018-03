'Goede voorlichting nieuwe fietsenstalling Bergen op Zoom'

Gevarieerde kermis in stadspark Bergen op Zoom

16:44 BERGEN OP ZOOM - Het was vrijdagmiddag al vroeg redelijk druk in stadspark Kijk in de Pot waar om 13.00 uur de Bergse voorjaarskermis van start ging. Een kermis, die vergeleken met die van vorig er een stuk op vooruit gegaan is.