Goed nieuws! Jeugdland in Hoogerheide gaat tóch door

Basketbal­com­pe­ti­tie ZBAC is begonnen in Bergen op Zoom

13 juli BERGEN OP ZOOM - Maandagavond is op het basketbalveld aan Boulevard Noord in Bergen op Zoom de 44e editie van de Zomer Avond Basketbal Competitie (ZABC) van start gegaan. De teams van de Politie en Young Ones beten de spits af.