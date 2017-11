Goed 2018! Nieuwjaarsbijeenkomst keert terug in Gertrudiskerk Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bergen op Zoom vindt in 2018 plaats in de Gertrudiskerk. Na 'goede gesprekken over en weer' zijn pastoor Paul Verbeek en burgemeester Frank Petter het daar over eens geworden.

En daarmee is de ophef die begin dit jaar over die bijeenkomst ontstond wat beiden betreft verleden tijd. ,,Rond de nieuwjaarsbijeenkomst van 2017 is tussen gemeente en parochie een misverstand ontstaan'', zegt Verbeek nu. De parochie was in overleg met het bisdom Breda aan het nadenken over wat wel en wat niet in de kerk kan. De gemeente begreep daaruit dat de nieuwsjaarsbijeenkomst per direct niet meer in de Gertrudiskerk kon plaatsvinden. En verkaste naar de Hofzaal van Het Markiezenhof. Dat maakte begin dit jaar veel los in de stad. ,,Dat heeft ons met elkaar in gesprek gebracht'', zeggen Verbeek en Petter.

Toespraak

Quote De uitstraling als kerk is ons veel waard Paul Verbeek, pastoor Dat parochie en bisdom anders zijn gaan aankijken tegen het gebruik van de Gertrudiskerk is duidelijk, zegt Verbeek. ,,Noem het maar voortschrijdend inzicht.'' Feestelijke bijeenkomsten als een Ondernemersgala of de nieuwjaarsreceptie van de Rabobank zoals die in het verleden plaatsvonden ziet de parochie tegenwoordig niet meer zitten. ,,Dat soort zaken was voor mijn tijd'', benadrukt de pastoor. Maar bijeenkomsten die passen bij de kerk zijn meer dan welkom. ,,Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst houdt de burgemeester een toespraak. En mensen wensen elkaar een goed nieuw jaar toe. Dat kan prima in de kerk.'' De uitnodiging die in de maak is spreekt van bijeenkomst in plaats van receptie. ,,We spreken bewust van bijeenkomst'', aldus Verbeek.

Verbeek als voorbeeld van wat wel kan in de kerk noemt hij de Canadays Lecture, lezingen rondom de bevrijding van de stad in de maand oktober. ,,Vrijwilligers ruimen na afloop alles meteen op, de dag erna is de kerk weer kerk. Want die uitstraling als kerk is ons veel waard.'' Ook over de jaarlijkse jazzmis en vastenavendmis is geen twijfel, zegt hij. Dat kan allemaal.

Volledig scherm Vastenavendmis in Gertrudiskerk. Niks mis mee, zegt pastoor Verbeek.

Verbeek wil het beeld wegnemen dat er niks meer kan in de kerk. ,,Dat is beslist niet zo. We willen in goed samenspel met de gemeente, met de stad, bepalen wat wel en niet kan.'' Die gemeente is eigenaar van de kerk, de parochie is de hoofdgebruiker. ,,Maar het is ook de stadskerk, aan de Grote Markt, de huiskamer van de stad. Het is belangrijk dat wij als geloofsgemeenschap aansluiten bij de samenleving.''

Volledig scherm Burgemeester Petter houdt nieuwjaarstoespraak in het Markiezenhof in januari van dit jaar.

Te klein

Dat de nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvindt in de Gertrudiskerk heeft ook een niet onbelangrijk praktisch aspect. Het is het enige monument in de stad waar zoveel mensen bij elkaar kunnen komen. Dat bleek afgelopen januari wel. Terwijl burgemeester Petter zijn toespraak hield in de Hofzaal moesten bezoekers daar in de Tuinzalen naar luisteren. Want de Hofzaal is veel te klein om honderden mensen te kunnen herbergen. ,,Daarom is de Gertrudiskerk voor de plek bij uitstek voor de nieuwjaarsbijeenkomst.''