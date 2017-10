Gloednieuw kunstwerk beklad in Bergen op Zoom

Te weinig bladkorven in de buurt? 'We vegen onszelf kwijt'

7:26 WEST-BRABANT - Oosterhouters vinden dat er te weinig staan, in Drimmelen worden ze te laat neergezet en in Breda doen ze hun best, maar staan ze op de verkeerde plek. Kortom, de bladkorf maakt veel los blijkt uit reacties op bndestem.nl op de vraag hoe het is gesteld met de bladkorven in de buurt.