Glazen stad in Dinteloordse polder is bijna af

De Grote Markt in Bergen op Zoom kleurt rood met boze leraren

13:09 BERGEN OP ZOOM - Een paar honderd leraren van basisscholen in Bergen op Zoom hebben vrijdagmorgen gedemonstreerd op de Grote Markt. Uitgedost in het rood ('het is code rood voor het onderwijs) zetten ze hun protest voor betere arbeidsvoorwaarden en beter onderwijs kracht bij.