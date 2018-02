Glasvezel buitengebied gemeenten Brabantse Wal als helft bewoners zich wil aansluiten

HUIJBERGEN - Voor 1 juli is bekend of er wel of geen glasvezelkabel komt in het buitengebied van gemeentes Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen.

De Maatschappij Glasvezel Buitengebied (MGB) is bereid om de glasvezelkabel in het buitengebied uit te rollen mits 50 procent van de bewoners zich aan wil sluiten. MGB heeft een aantal zogenaamde ambassadeurs aangesteld die in hun omgeving de bewoners van het buitengebied warm moeten maken voor de snelle kabel.

Ambassadeurs

CDA-raadslid Eddy van Wezel uit Huijbergen is een van die veertig ambassadeurs. "Het werkt beter als een bekende langs de deur komt om over de voordelen van glasvezel te praten dan een vreemd persoon", zegt van Wezel.

Hij heeft zelf een agrarisch bedrijf in het Huijbergse buitengebied is met het internet afhankelijk van de oude ISDN-kabel die via de telefoon loopt. "Die aansluiting is niet meer van deze tijd en werkt veel te traag", legt hij uit.

2100 woningen

Wie zich inschrijft voor de glasvezelaansluiting betaalt eenmaal 1815 euro of 15 euro per maand. Van Wezel zegt dat het om 2100 woningen gaat in het buitengebied.

Hij hoopt op veel belangstelling. "Als we voor 2 juni aanstaande de 50 procent niet halen kunnen we fluiten naar de glasvezelkabel en moeten we blijven werken met een internetaansluiting die uit de tijd is".

Belangstelling

Hoe groot de belangstelling momenteel is kan Van wezel niet zeggen. "De campagne begint 1 maart en er komen ook nog informatieavonden."

Als de 50 procent wel gehaald wordt, kan er begonnen worden met het uitrollen van de kabel en het aansluiten van de woningen. Van Wezel gaat er van uit dat dan het hele buitengebied binnen een jaar is aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Enthousiast

Hij zegt dat ook de gemeente Woensdrecht enthousiast is over het initiatief. "Het is een lang gekoesterde wens dat er glasvezel komt in het buitengebied en wij zullen alle medewerking verlenen", vertelt de Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal.