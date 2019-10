Glaskunst gieterij Holland terug bij jachtbouw Bruijs in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De glaskunst uit de zijgevel van voormalige machinefabriek en ijzergieterij Holland is terug. Na jaren in opslag is het kunstwerk herplaatst in een loods van Bruijs Jachtbouw aan de Kop van ‘t Hoofd in Bergen op Zoom.

Die loods is één van de overblijfselen van de voormalige machinefabriek en ijzergieterij Holland. De 22 ruiten zaten in de zijgevel van het kantoorgebouw, dat in 2000 tegen de vlakte ging. Conservator Johanna Jacobs wist de ramen op het laatste moment van de sloophamer te redden en liet ze opslaan bij het Facilitair Bedrijf (FB) in Bergen op Zoom.

Mercurius

Tijdens een verhuizing van het FB komt Peter Oosterwaal de kist met ruiten tegen. Als Willem Heijbroek van de monumentale kunstwerkgroep Heemschut daar lucht van krijgt, stelt hij alles op alles om het glaskunstwerk terug te krijgen op de plek waar het thuishoort. Dat wordt de loods van jachbouwer Bruijs aan de Havendijk, naast Fort Waterschans. Die loods was onderdeel van de gieterij.

De ruiten vormen samen Mercurius, god van de handel, reizigers en winst. Het kunstwerk is gemaakt door de Leidse glaskunstenaar Wim Wagemans, die het in 1961 in het hoofdgebouw van de gieterij liet plaatsen. Bijzonder is de gebruikte techniek: een combinatie geglasstraald en gelijmd glas. ,,Het was een geschenk van personeel, handelspartners en de gemeente aan de toenmalige directie van het bedrijf”, zegt Peter Oosterwaal.

Bekend plaatje