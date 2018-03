Gitaarheld Satriani komt prijs ophalen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Rockhelden die naam willen maken als de meest technische gitarist op aarde weten het al lang: Joe Satriani is de te kloppen man. Al ruim dertig jaar vliegen zijn eeltige vingertoppen op raketsnelheid over de snaren. Op 12 april komt hij hoogstpersoonlijk de Sena European Guitar Award ophalen in Bergen op Zoom.

Zijn naam viel al toen Steve Vai de oeuvreprijs kwam ophalen in 2016. Het was immers Joe Satriani die deze gitarist op 14-jarige leeftijd leerde spelen, zoals hij ook Kirk Hammett (Metallica) doceerde, om vervolgens zelf een carrière op te bouwen met instrumentale rockplaten. Satriani is niet zo bekend als eerdere winnaars Brian May (Queen), Steve Lukather (Toto) en Slash (Guns 'n Roses), maar technisch gezien speelt hij ze allemaal kwijt. Alleen zijn haarbos is wat kleiner.

,,Een inkoppertje", noemt organisator Jean-Paul Heck de benoeming van Satriani. ,,We hebben een wenslijstje met ongeveer twintig gitaristen die we nog eens willen bekronen met deze award. Satriani staat al jaren bovenaan. Hij is een technocraat. Echt een gitarist voor gitaristen, die miljoenen jonge muzikanten inspireerde het instrument op de pakken. Daarnaast blijkt hij ook nog eens heel fijn mens."

Dat laatste is niet onbelangrijk, want we krijgen hem wel over de vloer. Te midden van zijn zogeheten G3-tournee - samen met John Petrucci (Dream Theater) en Phil Collen (Def Leppard) - stuurt de gitarist zijn karavaan naar Bergen op Zoom. ,,Vaak is dat een surrealistische ervaring voor rockers", weet Heck. ,,Worden ze midden in het rockgeweld van zo'n tournee opeens welkom geheten door een meneer met ambtsketting, de burgemeester van Burgen up Zoem. Dat vinden ze te gek!"

Het aller beste nieuws: anders dan bijvoorbeeld Joe Bonamassa, die de prijs vorig jaar won, beklimt deze Joe het podium van popzaal Gebouw-T met zijn eigen band. ,,Daarmee hebben we Amerikaans topniveau in eigen huis", zegt de organisator. Best bijzonder voor een act die je doorgaans vanaf vak 129 in een of andere megahal moet bekijken. En om zijn gewoonlijke gage (,,een tonnetje of twee") vroeg Satriani niet. Hij komt spelen voor de eer.