Gitaardag in Markiezenhof doorslaand succes

BERGEN OP ZOOM - Voor het derde jaar is het Sena European Guitar-circus in Bergen op Zoom neergestreken. De publieke belangstelling voor de gratis gitaardag in Het Markiezenhof is overweldigend.

Aan Annemarie Vrijenhoek, directeur Aangenaam Bergen op Zoom, de eer de gitaardag vol interactie, workshops en optredens te openen. Ze is de organisatie van de Sena European Guitar Award en jurylid/initiator Jean-Paul Heck zeer erkentelijk dat haar stad is gekozen als locatie en dat er inmiddels zoveel activiteiten rond de uitreiking worden georganiseerd. ,,Niet alleen voor internationale gitaarhelden, maar ook voor opkomend regionaal talent. Dat maakt de stad blij!”

Adje Vandenberg

Bij de opening is ook Adriana Dekker (69) uit Halsteren aanwezig. ,,Ik kom eigenlijk voor Adje Vandenberg, maar hoor net dat hij wegens privéomstandigheden niet aanwezig kan zijn. Maar ik heb meer gitaarhelden: Joe Bonamassa, Jan Akkerman en Erwin Java, die ik laatst bij Johan Derksen aan het werk zag. Ik houd van solerende gitaristen. In de moderne muziek hoor je dat helaas steeds minder. Een gitaar kan zingen, kan huilen. Je voelt het altijd als gitaristen met hun hart spelen.”

De nieuwe voorzitter van de Sena Guitar Award, gitarist/docent Jack Pisters vertelt dat jonge gitaristen het instrument op allerlei manieren laten innoveren. ,,Ook via het internet kun je veel leren, maar menselijk contact op een dag als deze is toch veel leuker?”, verklaart hij. Timo Jansen (20) uit Ede stelt Pisters tijdens diens workshop in de kelder van La Pucelle de vraag wat een goede gitarist tot een geweldige gitarist maakt. Pisters: ,,Als die je aan niemand anders doet denken. Ik ben als docent soms een wijsneus, maar ik hoop altijd dat mensen alles aangrijpen om beter te worden. Natuurlijk zijn er regels. Heavy metal wordt niet gemaakt om je oma in slaap te sussen. Ik hoop wel dat gitaristen stijlen los laten, concerten bezoeken en hun helden goed bestuderen. Maar wel met als doel het publiek uiteindelijk mee te nemen naar plekken waar je eerder niet was.”

Londen

Timo Jansen vertelt de gitaardag via social media ontdekt te hebben. ,,Ik zat al twee jaar op het conservatorium in Londen, maar zou graag die opleiding graag bij Pisters in Amsterdam voortzetten. David Nuijten (17) uit Bergen op Zoom ging gitaarspelen uit verveling. ,,Mijn vader speelt gitaar, er lagen er een aantal thuis, dus ik had de kans te beginnen. Sinds ik de eerste akkoorden geleerd had, wilde ik er mee doorgaan. Nu zit ik nog op de Havo, maar ik wil graag naar de Rockacademie, richting ‘business’. Daar kun je bijvoorbeeld tourmanager mee worden. Bij voorkeur van mijn eigen band dan. Die ben ik nu aan het oprichten.”

Een heel gemêleerd publiek geniet met volle teugen van de in alle hoeken en gaten van Het Markiezenhof gehouden activiteiten. Ze kijken hun ogen uit bij de speciaal voor Steve Vai gebouwde gitaar van Sjak Zwier. ,,Het is een akoestische podiumgitaar met de hals van een elektrische, met 24 fretten. In het bovenblad van Spaans cederhout is het logo van Vai gefreesd. Dat heeft uiteraard invloed op de klank. Daarom bezit het onderblad hier eigenlijk de functie van bovenblad.” Dat zorgt voor bijzonder fraai, warm geluid. Speciaal is ook de afstandsbediening voor de ledverlichting van het logo.

Wouwse Plantage

Ook Ad Buysen (62) uit Wouwse Plantage kijkt zijn ogen uit. ,,Ik ben eigenlijk een drummer. In mijn jeugd ben ik via Golden Earring en Deep Purple in hardrock geïnteresseerd geraakt. Ik ben altijd in goede gitaristen geïnteresseerd gebleven. Het is leuk om ze er hier over te horen vertellen. Ik denk er weer aan opnieuw in een band te gaan spelen. Vanwege reumaklachten zullen er dan wel kortere sets gespeeld moeten worden.”

In de Hofzaal wordt gitarist Arnold van Dongen geïnterviewd door popjournalist Jean-Paul Heck. Van Dongen speelt onder meer in de band van Marco Borsato en vertelt dat er op de studioversie van diens nummer Binnen een wel heel speciale versie van zijn gitaarspel te horen is. ,,Die partij speelde ik in de stijl van Seal, maar was eigenlijk bedoeld voor een track van Tina Turner. Producer John Ewbank gebruikte die tot mijn eigen verbazing voor de song van Borsato.”