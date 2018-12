GGZ WNB richting zwarte cijfers

video The African Mamas openen vernieuwde Wereldwin­kel in Bergen op Zoom

21:12 BERGEN OP ZOOM - Het kan haast niet mooier. Een Afrikaans feestje in de Kremerstraat in Bergen op Zoom. Nog voor het optreden in Theater De Maagd openen The African Mamas de totaal vernieuwde Wereldwinkel in de Kremerstraat, die voortaan luistert naar de naam 'Fair Dichtbij’.