GGZ WNB richt steunpunten in voor scholieren met geestelijke problemen: ‘De balans was weg’

Uitzend­krach­ten Fokker Elmo vrezen bij verhuizing naar Papen­drecht buiten de boot te vallen. ‘We worden uitgebuit’

De honderden uitzendkrachten bij Fokker Elmo in Hoogerheide vrezen extra gedupeerd te worden nu de fabriek sluit en de productie naar Papendrecht wordt overgeplaatst. ‘We kregen al minder betaald. En voor compensatieregelingen vanwege de verhuizing zullen we nu ook wel niet in aanmerking komen’

22 maart