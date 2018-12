GGZ WNB geschokt door gedrag oud-bestuurder Patrick Knapen

Dat laten de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur in een gezamenlijke schriftelijke reactie weten. De ernst en omvang van het gedrag van Knapen binnen zijn eigen psychiatrische praktijk in Eindhoven was niet bekend, stellen ze. ,,Wij willen benadrukken dat het om een situatie gaat waar GGZ WNB op geen enkele wijze bij betrokken is”, zeggen hoofdbestuurder Ineke Strijp en Rob van Dam, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Afgetreden

Knapen kwam op 1 november 2010 bij GGZ WNB in dienst als bestuurder en heeft tot 1 oktober 2017 alleen die functie uitgeoefend. ,,Hij is gedurende zijn dienstverband bij GGZ WNB niet werkzaam geweest in de directe patiëntenzorg. Vanwege gezondheidsredenen is hij per 1 oktober 2017 afgetreden als statutair bestuurder. Tot eind 2017 is hij voor de overdracht van taken nog een aantal uren per week werkzaam geweest.”

Ovaties

Eind maart 2018 heeft GGZ WNB met een symposium afscheid genomen van de nu 60-jarige Patrick Knapen. Daarbij kreeg de Vlaming van het personeel nog staande ovaties. Medewerkers van GGZ WNB reageerden dan ook ‘geschokt en vol ongeloof’, zegt Ineke Strijp. ,,Er is veel emotie losgekomen onder het personeel. Hij had een goede verbinding met veel medewerkers. Ik hoor voortdurend ‘dit is onvoorstelbaar’.”

Tuchtcollege

Knapen moest afgelopen woensdag voor het regionaal Medisch Tuchtcollege verschijnen. Dat gebeurde nadat een ex-patiënte uit Eindhoven aangifte had gedaan bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Patrick Knapen behandelde haar als psychiater in zijn privé-praktijk in Eindhoven wegens angsten en depressie. De twee hadden een liefdesrelatie tussen 2011 en 2016. De psychiater zei woensdag tegen de tuchtrechter dat hij zich ‘onwaardig’ had gedragen.

Parkinson

Knapen vertrok op 59-jarige leeftijd bij GGZ WNB omdat hij vanwege de ziekte van Parkinson in combinatie met Lyme geen stabiel bestuurder meer kon zijn. Zo formuleerde hij dat in april in zijn afscheidsinterview met deze krant.