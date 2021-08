GGD start vaccinatiecampagne voor kinderen met taalachterstand in Breda en Bergen op Zoom

Bergse verdachte (22) steekpar­tij Plejaden­laan nog in cel, twee slachtof­fers komen uit Et­ten-Leur

9 augustus BERGEN OP ZOOM - De verdachte die vrijdagavond meteen is aangehouden na de steekpartij in Bergen op Zoom is een 22-jarige man uit die stad. Hij is in verzekering gesteld en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda.