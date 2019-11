Gezond eten

De kennis over voedingsmiddelen en/of -stoffen is over het algemeen bedroevend. Maar over diëten en voedingspatronen weten we schijnbaar alles. Het is het onderwerp bij verjaardagspartijtjes of op een terras. Veganistisch, vegetariër, ketogeen dieet en zo verder. Het een is nog gezonder dan het ander wordt gezegd. Zelfs de postcodeloterij verstuurt een lekkere vegetarische cadeaukaart.