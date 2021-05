Gezocht: ooggetuigen Slag om Woensdrecht voor documentaire: ‘Herinnering leven houden’

,,De generatie die de oorlog van nabij heeft gezien, begint ons te ontvallen. Wij willen ooggetuigen van de bevrijding van Woensdrecht op beeld vastleggen in interviews. Voor henzelf en onze generatie", zegt Van der Veen (29), ,,maar vooral voor de jeugd. Doel is om de documentaire op alle scholen in de gemeente te vertonen.”

Gezocht wordt naar mensen die zich de oorlog echt kunnen herinneren. ,,Dus tachtigers en ouder die over hun belevenissen vertellen voor de camera. Er zijn er nu vier gestrikt, onder wie iemand die in Ossendrecht een artilleriestelling met grote kanonnen heeft gezien.” ZuidWest TV neemt de interviews op.

Oproep aan alle inwoners

Van der Veen zoekt nog meer ooggetuigen uit alle vijf kernen van de gemeente. ,,Nu ouderen het coronavaccin hebben gehad, moet dat kunnen. We willen uitzenden op 24 oktober, de dag dat Woensdrecht is bevrijd, als het kan voor live publiek als première, in het gemeentehuis. Ook komt de film online om zo veel mogelijk mensen te bereiken.” Wie ooggetuige is of iemand kent, kan zich melden bij Van der Veen (06-29604410, bart@groenbewusthovenieren.nl).

Het docu-idee ontstond bij de evaluatie van 75 jaar Bevrijding. ,,Die herdenking was fantastisch. Dat gevoel willen we vasthouden. Arnhem is bekend, bij de Slag om de Schelde ligt de focus op Zeeland, maar in Woensdrecht is ook gruwelijk gevochten. Dat verdient aandacht.” Van der Veen zette op 24 oktober 2020 met Jim Raaijmakers al een actie met Canadese vlaggen op touw om de bevrijding van Woensdrecht te herdenken.

Vrijheid doorgeven

Woordvoerder Sharan Kok geeft namens de gemeente Woensdrecht aan het heel belangrijk te vinden dat het besef van vrijheid wordt doorgegeven aan toekomstige generaties. ,,Daarom heeft burgemeester Steven Adriaansen het initiatief van Bart en Jim ook als voorbeeld genoemd in zijn 4 mei-toespraak en financieren wij het project ook.” De dodenherdenking werd dinsdagavond bij de monumenten in de diverse kernen gehouden met een select gezelschap vanwege corona.

