Gezocht: badjuffen en badmeesters: ‘Aan gediplomeerde instructeurs is niet meer te komen’

Voorheen hadden de badjuf en badmeester verschillende taken. Zwemles geven, toezicht houden, maar ook lichtere taken zoals schoonmaken en horeca. Steeds vaker splitsen commerciële zwembaden die taken op waardoor de badmeester alleen zich nog maar op het zwembad moet richten. Dat is een van de redenen, waarom het volgens de FNV fout loopt. Want minder werkzaamheden betekent minder uren in het contract.