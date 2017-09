Gezinsfietstocht Woensdrecht slaat vleugels uit

Wat ooit begon als activiteit bij 750 jaar Woensdrecht, is uitgegroeid tot een klassieker. Die trok zondag voor de negentiende keer door de gemeente en lokte ruim 500 deelnemers. ,,Volgend jaar wordt het dus de twintigste, en bestaan De Schelderijders vijftig jaar", vertelt Gerhard Horstink van de Hoogerheidese fietsclub. ,,We weten nog niet of we die twee jubilea koppelen of los van elkaar vieren, maar met de gezinstocht willen we sowieso iets speciaals doen."

Grensoverschrijdend

Volledig scherm De 19e Woensdrechtse gezinsfietstocht hield zondag onder meer halt bij het Fokker-toestel in Hoogerheide dat als Bed&Breakfast dienst gaat doen. © Peter de Brie Horstink, met zijn Bed & Breakfast Haute Bruyère (inclusief het Fokkervliegtuig dat onderdeel wordt van de B&B) zondag een van de tussenstops, oppert een grensoverschrijdend parcours. ,,We starten in 2018 weer in Ossendrecht, dus zit je zo bij de grens. Er ligt nog niks vast hoor, dit is een van de ideeën."

John van Dooren van De Grensrijders uit Ossendrecht staat open voor de suggestie om de vleugels uit te slaan tot in België. ,,Dat zou overigens niet helemaal nieuw zijn, want we zijn al eens Harley-Davidsons gaan bekijken in Zandvliet en het Ravenhof bij Putte was ooit ook een halte."

Tussenstops