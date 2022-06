Gezellige garagesale De Heen trekt weinig koopjesjagers

Wandelvier­daag­se Halsteren aan zijden draadje

HALSTEREN - De wandelvierdaagse Halsteren gaat dit jaar niet door. Gooide vorig jaar corona roet in het eten, nu is het vooral een gebrek aan ‘helpende handjes’. Zonder extra vrijwilligers en nieuwe bestuursleden is het nog maar de vraag op de vierdaagse in 2023 gelopen kan worden.

26 juni