GewoonLokaal! is onverwachte verkiezingswinnaar in Steenbergen

Hoewel Lambers en De Neve er vooraf op hoopten dat de Volkspartij de grootste zou worden, ging GewoonLokaal! er uiteindelijk met de ultieme winst vandoor. Vooral in Dinteloord en Nieuw-Vossemeer deed de partij van lijsttrekker Wilma Baartmans uitstekende zaken. ,,Dank aan onze kiezers, gebleken is dat we in de kernen heel sterk zijn'', aldus Baartmans. In Nieuw-Vossemeer werd GewoonLokaal! zelfs veruit de grootste. Het Nieuw-Vossemeerse raadslid Maurice Remery was er ronduit beduusd van.

De VVD bleef stabiel op 3 zetels, al hing een vierde in de lucht. Maar uiteindelijk bleef het bij 3. Teleurstelling bij het CDA die evenals vier jaar geleden op 2 zetels bleef steken. D66 leverde een zetel in en ging van 3 naar 2. Zwaar verlies was er voor de jonge PvdA-lijsttrekker Nadir Abaali die als éénmansfractie in de raad komt. In 2014 kwam de PvdA met 3 zetels uit de bus, maar de partij viel door interne ruzies uit elkaar.

Hoewel GewoonLokaal! de verkiezingen heeft gewonnen, waarschuwde Lambers van de Volkspartij alvast dat hij geen herhaling wil van de coalitievorming van 2014. ,,Toen was de coalitie al op de gang gevormd, terwijl de Volkspartij nergens bij betrokken was. Dat was rond genant. Wij willen open besprekingen waarbij niemand wordt uitgesloten.'' Feit is wel dat de zittende coalitie van GewoonLokaal!, VVD, CDA en D66 door kan.

Ook lijstaanvoerder Wilma Baartmans -tevens wethouderskandidaat- van GewoonLokaal! sloot niemand uit, maar zei wel dat samenwerking met de Volkspartij 'niet zo eenvoudig' is. Een van de belangrijkste punten in de komende jaren, aldus Baartmans, is de woningbouw. ,,Die is gelukkig weer booming.'' Ze reikte -opvallend- alvast de hand naar de PvdA.

De nieuwe partij Steenbergen in Beeld van Paul van Nieuwenhuyzen en houtkunstenaar Peter de Koning haalde niet genoeg stemmen om in de nieuwe gemeenteraad te komen.

De winst voor de Volkspartij (die in 2014 met 3 zetels in de raad kwam) werd verwacht. ,,De Volkspartij staat midden in de samenleving, dicht bij de mensen. Een verfrissende club met veel jongelui. Dat is door de kiezers beloond. En je weet, de kiezer heeft altijd gelijk'', wist De Neve.

De opkomst in Steenbergen was gisteren in elk geval beter dan in 2014 toen niet meer dan ruim 45 procent van de inwoners bleef steken.