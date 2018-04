Gewonden en aanhoudingen na confrontatie bij seniorenflat Bergen op Zoom

Politiewoordvoerder Alwin Don zegt dat een groep van circa twintig jongeren zich tijdens de vechtpartij in de Plejadenlaan ophield. De politie hield een 15-jarige en 16-jarige jongen aan. ,,Later is nog een 29-jarige man aangehouden'', aldus Don. ,,Een onbekend aantal gewonden is in het ziekenhuis behandeld. Ze hoefden daar niet te blijven.''

Vijf personen hebben aangifte gedaan, omdat ze tijdens de vechtpartij zouden belaagd. ,,De drie aangehouden personen zijn verhoord. Daarna hebben we ze laten gaan'', zegt Don. ,,Maar dat betekent niet dat de zaak voor ons is gesloten. Het onderzoek gaat verder.''

Camera's

De politiewoordvoerder laat weten dat nog wordt onderzocht wat precies is gebeurd en wie tijdens de vechtpartij tegenover elkaar stonden. In maart heeft de gemeente Bergen op Zoom nieuwe camera's bij de Plejadenlaan geplaatst naar aanleiding van eerdere incidenten. Don laat weten dat de beelden op die camera's van pas komen bij het onderzoek.

,,Verder doen we een oproep aan onafhankelijke getuigen om zich bij de politie te melden'',zegt Don. ,,We hebben begrepen dat mensen beelden hebben gemaakt met hun iPad of mobiele telefoon. Die beelden zouden we graag bekijken.''

Meerdere incidenten

In de laatste maanden van vorig jaar waren er meerdere incidenten in en om de seniorenflat. Bewoners werden getreiterd. Het dieptepunt was de jaarwisseling. Vandalen staken toen een auto in brand. Daarna zijn maatregelen genomen. Zo is de politie vaker gaan surveilleren en is er contact gelegd met jongeren uit de buurt. Vorige maand lieten onder meer de bewonerscommissie en de gemeente Bergen op Zoom weten dat er al een tijd geen meldingen meer waren geweest van overlast.