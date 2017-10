Gewonde bij ongeval tussen drie auto’s in Bergen op Zoom

Update Vrachtwagen botst achterop file, A58 richting Bergen op Zoom vrijgegeven

15:54 KRUININGEN - Een vrachtwagen is dinsdagmiddag op de A58 achterop een file gereden ter hoogte van Kruiningen. Voor zover bekend is er één persoon gewond geraakt. De A58 richting Bergen op Zoom is lang afgesloten geweest, rond vier uur werd de snelweg vrijgeven.