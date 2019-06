Gewonde bij botsing op Havenweg Ossendrecht

‘Instruc­teurs blik­sem-ongeval deden niets verkeerd’

20:25 Oefenen in het bos terwijl er noodweer op komst is. Nadat veertien militairen in opleiding woensdag werden getroffen door de bliksem vroeg half Nederland zich af hoe de luchtmacht zo stom kon zijn. Toch verwijt kolonel Ben Kamstra zijn instructeurs niets.