Gewelddadige dood in Bergen op Zoom: 'Het moest wel een keer fout gaan'

videoBERGEN OP ZOOM - Buurtbewoners uit het appartementencomplex Goudbaard in Bergen op Zoom voelden aankomen dat de bom een keer zou barsten. ,,Vernielingen aan auto's, bloedsporen in de lift en kogelgaten in de toegangsdeur tot het complex'', somt bovenbuurvrouw Charell een reeks voorvallen op. ,Het moest wel een keer fout gaan.''

Het ging flink fout in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond kwart over één. Een nog voortvluchtige dader bracht een vrouw van 25 in haar woning op de derde verdieping om het leven. De relatie tussen de vrouw en de verdachte is nog onbekend.

Ten tijde van de moord was ook een 4-jarige kleuter in het appartement aanwezig. Bij de inval na de alarmering stuitte de politie op een huilende peuter. Het kind is direct opgevangen en meegenomen naar het bureau. Via Jeugdzorg is het kind bij een pleeggezin ondergebracht.

Hommeles

Charell zag moeder met kind wel eens in de Goudbaard of bij de Lidl aan de overkant van het appartementencomplex. ,,Meer dan een groet was dat niet. Als er hommeles in de flat was, werd wel altijd naar dit adres gewezen. Bij mijn weten woonde ze er al een paar jaar, samen met haar zoontje. Verschrikkelijk dat zo'n kleuter zoiets moet meemaken.''

Zowel brandweer, ambulances, politie en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. ,,Wij moesten onze woningen uit. Ik heb tot drie uur op het grasveld achter de flat gestaan en toen ik terug mocht ook niet echt meer kunnen slapen.''

Wat de toedracht is geweest, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar de verdachte en onderzoekt de zaak.

Politie doet onderzoek bij een appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom, waar een vrouw is overleden na een geweldsincident.

Incidenten hopen zich op

Meerdere buurtbewoners verklaren dat het aantal incidenten zich ophoopt. Een flatbewoner, die niet met zijn naam in de krant wil, zegt: ,,Het is een duiventil in Goudbaard. Huurders komen en gaan na een tijdje ook weer. Een ideale plek ook voor drugsdealers en aanverwanten. De bewonersvereniging bestaat niet meer, maar bij Stadlander, gemeente, politie en zorginstellingen zijn de afgelopen jaren steeds signalen afgegeven dat het hier rommelt. Daar wordt niets mee gedaan.''

Het huurappartementencomplex Goudbaard kwam in oktober 2015 ook al in het nieuws vanwege een grote brand in de parkeergarage. Daarbij werden 28 woningen zodanig getroffen dat bewoners elders moesten woren ondergebracht. Later brak er nog enkele keren brand uit in de kelder. Een bewoner van de flat werd voor brandstichting opgepakt, maar bleek achteraf niets met de garagebrand van doen te hebben. Naderhand moest de buurtcommissie op zoek naar een nieuwe voorzitter. Toen die niet te vinden was, is het overlegorgaan met Stadlander geruisloos verdwenen.