Geweerschoten tijdens Living History in Steenbergen voor 75 jaar bevrijding

Roosenda­ler (21) heeft tassen met 5,5 kilo hennep bij zich, man aangehou­den in Bergen op Zoom

10:36 BERGEN OP ZOOM - Een 21-jarige man uit Roosendaal is vrijdagnacht aangehouden op de Halsterseweg in Bergen op Zoom. De Roosendaler had tassen bij zich waar in totaal 5,5 kilo hennep in zat.