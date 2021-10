Gewapende overvallers Steenbergen gebruikten excessief geweld: gecompliceerde enkelbreuk voor vrouwelijk slachtoffer

Het 59-jarige vrouwelijke slachtoffer wilde ‘s ochtends rond 8.30 uur in haar auto stappen om te gaan sporten, toen ze plots werd bestormd door vier gemaskerde mannen. Dat is te zien op camerabeelden, die in de uitzending getoond werden.

Met vuurwapen op hoofd geslagen

Witte bestelbus

De daders sloegen na de overval op de vlucht, mogelijk in een witte bestelbus. Op de A4 bij Dinteloord werden even later twee mannen aangehouden in zo’n bus, maar zij werden in de loop van maandagmiddag weer vrijgelaten. Van de vier overvallers ontbreekt dus nog elk spoor. ,,Op dit moment kunnen we alle hulp gebruiken‘’, aldus Van Hooijdonk in de uitzending.