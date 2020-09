Gevulde kluis gestolen uit kerk in Nieuw-Vossemeer

Na heel wat proefrond­jes heeft de Gertrudis­kerk nu ook een tour voor mensen met een visuele beperking

21 september BERGEN OP ZOOM - In de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom werd zaterdag een tour speciaal voor blinden en slechtzienden gepresenteerd. ,,Voor ons een droom die uitkomt", aldus Ad Segers, voorzitter van Stadsgidsen Bergen op Zoom. ,,Het liefst willen we dit in elk monument in Bergen op Zoom."