Gevonden jongetje (3) op straat in Hoogerheide weer herenigd met moeder

Bevrijd door de Tommy’s, zeshonderd kilometer van huis

15:05 Er was een groep Nederlanders die de bevrijding niet thuis meemaakte, omdat ze geïnterneerd waren in een kamp of in Duitsland te werk waren gesteld. Prinsenbekenaar Toon Roelands (95) behoorde met een aantal streekgenoten tot de laatste groep. Hij werkte van 1943 tot 1945 op een boerderij in Lütjenwestedt, een piepklein dorp in het uiterste noorden van Duitsland, zo’n 50 kilometer van de Deense grens.