Gevluchte brokkenpiloot rijdt vier auto's in Bergen op Zoom in de poeier

Toon lef en bouw die Auvergne­pol­der nou eens vol

11:16 De Auvergnepolder. Altijd maar die verrekte discussie over de polder die weer oplaait in de Bergse politiek. Twee derde van mijn leven gaat het over die lap kleigrond die hooguit wat Halsternaren iets interesseert. Geen Bergenaar die wakker ligt van wat daar gebeurt.