Gevecht tegen plan Paravicini in Bergen op Zoom is kansloos

Want de bouw(omgevings)vergunning is al onherroepelijk, zo bleek gisteren tijdens een rechtszaak over het bestemmingsplan in Den Haag. Daar vocht een bewoner van het naastgelegen appartementencomplex Smitsvest toch wel een achterhoedegevecht tegen het Paraviciniproject uit.

Uitzicht kwijtraken

Zijn hoofdbezwaar is de plaatsing van de gebouwen. Eén daarvan komt dichter bij de Smitsvest dan hij had voorzien toen hij zijn nieuwbouwappartement een paar jaar geleden aankocht. ,,Op zich had ik geen bezwaar tegen de 14 meter hoogte van de nieuwbouw. Maar nu het dichtstbijzijnde appartementengebouw veel dichter bij komt, raak ik een groot deel van mijn uitzicht kwijt. Als er maar twee bouwlagen afgaan zou ik al een tevreden mens zijn'', aldus omwonende A. Coremans.

De kans dat die twee bouwlagen alsnog worden geschrapt is bijkans nihil. Er wordt immers al flink aan het project gebouwd en de aannemer staat op het punt om aan de twee bovenste bouwlagen te beginnen.

Geen bezwaar gemaakt

Rechter en staatsraad Rosa Uylenburg deed tijdens de zitting dan ook haar best om de verwachtingen van de omwonende te temperen. Omdat Coremans in 2019 geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning heeft gemaakt, kan de bouw gewoon volgens plan worden afgerond, zelfs al zou de staatsraad het gehele bestemmingsplan alsnog in de prullenmand deponeren. Maar dat lijkt buitengewoon onwaarschijnlijk, omdat het bestemmingsplan aan alle redelijke ruimtelijke ordeningseisen lijkt te voldoen, zo bleek in Den Haag.