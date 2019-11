Getunede auto’s vormen erehaag op Oesterdam bij afscheid Jonno (19)

Hoogerhei­de wil horecadorp zijn en geeft een gids uit

12:03 HOOGERHEIDE - Hoogerheide is veel meer dan alleen maar winkels. "We hebben in het dorp bijna 30 horecazaken", zegt Ruud de Weert van restaurant ‘Bij de Pastorij’. Samen met Niels van Elzakker, voorzitter van winkeliersvereniging Winkelhart uit Hoogerheide, nam hij het initiatief om Hoogerheide meer op de kaart te zetten als horecadorp.