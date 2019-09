Getuigen zorgen voor twee aanhoudingen van dieven in Bergen op Zoom

Bergen op Zoom en Halsteren krijgen glasvezel

12:16 BERGEN OP ZOOM - Inwoners en bedrijven in Bergen op Zoom en Halsteren gaan aan de glasvezel. De eerste schep is inmiddels al de grond in gegaan in de wijk Gageldonk. Achtduizend woningen krijgen daar het snelle netwerk. Daarna volgt de rest van Bergen op Zoom en Halsteren.