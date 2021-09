Getuige ziet hoe uit verdacht busje drugsafval wordt gedumpt in Ossendrecht

Huizen te duur voor starters in Woensd­recht: ‘Ik woon nog in het kamertje waar ik geboren ben’

8 september OSSENDRECHT - Betaalbare woonruimte voor starters is ook in de gemeente Woensdrecht amper te vinden. En de zoektocht naar alternatieven valt niet mee, bleek dinsdag op een VVD-avond over de lokale woningmarkt.