Getrouwde verpleger pleegt ontucht met psychiatrisch patiënt Halsteren: ‘Ik voelde dat ik te ver ging’

Vuurwapen gevonden in gestolen auto in Bergen op Zoom, drie mannen aangehou­den

BERGEN OP ZOOM - Drie mannen (48, 40 en 34 jaar oud) zijn maandagavond rond 22.45 uur aangehouden aan de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. Ze reden in een gestolen auto. In de auto werd bovendien een vuurwapen gevonden.

11 januari