Gesteggel over zonnepanelen duurt al maanden: bouw ligt stil

Die vraag stond gisteren centraal bij de hoorcommissie waar woningbouwcorporatie Stadlander en de gemeente tegenover elkaar stonden over de nieuwbouw Hof van Asselbergs. De 83 woningen zijn klaar, op enkele tientallen zonnepanelen na die op het dak van het voormalige BBA kantoor aan de Zuidoostsingel moeten komen.

Beschermd stadsgezicht

Op die plek zijn de zonnepanelen echter zichtbaar vanaf de straatkant en dat mag niet want het centrum van Bergen op Zoom heeft een beschermd stadsgezicht. Stadlander beschikte niet over de juiste vergunning en daarop heeft de gemeente de bouw stilgelegd. Die situatie duurt nu al sinds november.

En dat vindt Jaap den Boer van Stadlander onbegrijpelijk. ,,We hebben meteen in november een vergunning aangevraagd voor het leggen van zwarte zonnepanelen die verdiept in het dak komen zodat ze niet opvallen. Daar heeft het gemeentebestuur nog niet op gereageerd en dat steekt ons.”

Welstand wil zonnepanelen niet

Voor de welstandscommissie is het beschermd stadsgezicht heilig en de zonnepanelen uit den boze. ,,Ik had niet anders verwacht. Maar de gemeente mag dat advies naast zich neerleggen. Het valt ons tegen dat dat nog niet is gebeurd”, zegt De Boer. ,,Er is sprake van een bijzondere omstandigheid. We staan samen met de gemeente voor een enorme energie opgave.”

Het stilleggen van de bouw is volgens hem een ‘paardenmiddel’. Bovendien neemt de gemeente het volgens hem lang niet altijd even nauw met de regels. ,,Er zijn op veel plekken in de stad die ook binnen het beschermd stadsgezicht vallen, wel zonnepanelen zichtbaar.”

Nul-op-de-meter-woningen

De zonnepanelen zorgen er voor dat zoveel mogelijk woningen in het bouwplan nul-op-de-meter worden ofwel energie neutraal. En dat is wat de gemeente en Stadlander allebei willen.

Van de 83 gasloze woningen in het project Hof van Asselbergs zijn er nu 51 energie neutraal. Er liggen namelijk al iets van 900 panelen op de andere daken die niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Met de zonnepanelen op het dak van het voormalige BBA kantoor komen er nog eens vijf energie neutrale woningen bij.

Hoorcommissie hekelt gesteggel

,,Het stilleggen van de bouw is bedoeld om de situatie te bevriezen en vervolgens te kijken naar de situatie”, stelde de woordvoerder van de gemeente. Dat dat in vier maanden tijd nog niet was gebeurd, betreurde de voorzitter van de hoorcommissie ten zeerste. Het gesteggel over een paar zonnepanelen zinde de voorzitter ook niet. ,,Jullie moeten hier samen uitkomen.” Op zijn voorstel is het bezwaar aangehouden tot 1 april zodat de gemeente Bergen op Zoom en Stadlander kunnen proberen er samen uit te komen.