Gesneuvelde soldaten een gezicht geven: leerlingen duiken in verleden Canadese strijders

Hoe McDonell om het leven is gekomen en waar dat precies is gebeurd, weet Desiree niet. Dat is wat ze de komende maanden gaat uitzoeken. En of hij nog familie heeft in Canada. Van Aert heeft het geluk dat ze zelf familie heeft in dat land. "Mijn tante werkt bij de Legion, een veteranenorganisatie. Via haar kom ik mogelijk aan meer informatie."