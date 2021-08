Gesloten speeltuin een gevaar: Gemeente haalt onveilige toestellen weg

De speeltuin is al twee jaar gesloten , maar kinderen kruipen door gaten in het hek. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en mogelijke aansprakelijkheid voor de gemeente die eigenaar is van het terrein.

Waarschuwingsborden moeten kinderen tegenhouden

De omwonenden hebben er nog niets van gemerkt. ,,Tegenwoordig brandt er elke avond en nacht licht in het hok van de speeltuin waar je vroeger drinken kon kopen", zegt Cees van Loon secretaris van de vereniging van eigenaren van appartementencomplex Rooversberg. Meerdere bewoners kijken uit op de speeltuin. ,,En sinds kort ook op een container waar vuilnis in wordt gegooid. Het lijkt hier de Kragge III wel.”

Wat komt er op het terrein van de speeltuin?

Het vuil wordt geprikt op de Boulevard, waar volgens Van Loon meer afval naast dan in de prullenbakken wordt gegooid. ,,Daar ergeren wij ons kapot aan. En nu komt al dat vuilnis bij ons voor de deur. Het trekt allemaal ongedierte aan. De omgeving verloedert steeds meer in plaats van minder.”

Woningbouw is een optie, als het maar geen hoogbouw is.

De bewoners willen ook graag weten wat de gemeente wil met de speeltuin. Een eerste aanbesteding is op niets uitgelopen. Inmiddels is er toch door meer mensen interesse getoond voor het terrein. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden. Enkel woningbouw was geen optie voor de gemeente maar zou volgens Van Loon wel een mogelijkheid zijn. ,,Als het maar geen hoogbouw is. We houden een vinger aan de pols.”